تفصيلا، قال المتحدث باسم قوات "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، إن قواته صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك، وزابوريجيا والقضاء على 50 جنديا أوكرانيا.

وقال تشيخوف: "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا وتم تدمير دبابة ومدرعات وقوة بشرية للعدو مما أدى لتراجعه".

وعلى محور زابوريجيا صدت قوات "فوستوك" هجوما أوكرانيا على منطقة روفنوبل وتم تدمير دبابات وعربات وقوة بشرية للعدو مما أدى لتراجعه.

وأشار إلى أن مدفعية التجمع دمرت في محور جنوب دونتسك عربات مدرعة وشاحنة بيك آب وقوة بشرية معادية في منطقة نوفودونيتسك، كما دمر سلاح الجو عربات مدرعة وتجمعات لقوات كييف في منطقة نسكوتشني.

كما لفت تشيخوف إلى أن مدفعية قواته دمرت على محور زابوريجيا شاحنة تقل مجموعة نازية تابعة لقوات كييف في منطقة نوفودانيلوفكا وطاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي في منطقة بيلوغوري، ومدفع هاوتزر "أم 777" أميركي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.