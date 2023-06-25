وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن تمرد عناصر مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة كشف عن فوضى كاملة في روسيا.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور "يمكن للعالم اليوم أن يرى أن سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء. وهذا يعني لا شيء إطلاقا. ببساطة فوضى كاملة. والافتقار إلى أي إمكانية للتنبؤ".

وأضاف زيلينسكي أن بلاده لن تصمت ولن تقف مكتوفة اليدين، وتابع أن "أمن الجانب الشرقي لأوروبا يعتمد بشكل كامل على دفاعاتنا".

وخاطبزيلينسكيبوتين منتقلا من اللغة الأوكرانية إلى الروسية قائلا "كلما طالت مدة بقاء قواتك على الأراضي الأوكرانية، ازداد الدمار الذي ستلحقه بروسيا".