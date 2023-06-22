وقال خفر السواحل على "تويتر"، إن الخبراء يراجعون المعلومات التي جمعتها المركبة التي تعمل عن بعد، والتي نشرتها من سفينة كندية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يؤكد إذا كان الحطام المعثور عليه يعود إلى الغواصة "تيتان"، التي انقطع الاتصال بها منذ الأحد.

ووصل البحث اليائس عن الغواصة "تيتان" التي يبلغ ارتفاعها 22 قدما (6.7 مترا) إلى مرحلة يأس صباح الخميس، حيث يقدر أن الأكسجين المتاح بها للأشخاص الخمسة الموجودين على متنها نفد تقريبا.

وبدأت الغواصة التي تديرها شركة " أوشن غيت" الأميركية، ما كان من المقرر أن يكون رحلة لمدة ساعتين صباح الأحد، لكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم الخاصة بها.

ولم تتوقف جهود البحث عن الغواصة، كما تحرك روبوت آخر من سفينة أبحاث فرنسية باتجاه قاع المحيط الخميس، للبحث عن علامات أو أدلة عليها.

وحتى لو تم تحديد موقعها في الوقت المناسب، فإن عملية الإنقاذ ستواجه تحديات لوجستية هائلة في استرداد الغواصة من عمق أكثر من ميلين تحت سطح الماء.

وأخذ رجال الإنقاذ وأقارب ركاب الغواصة الأمل عندما قال خفر السواحل الأميركي، الأربعاء، إن طائرات البحث الكندية سجلت ضوضاء تحت سطح البحر باستخدام سونار، في وقت سابق من ذلك اليوم ويوم الثلاثاء.

لكن المركبات تحت الماء التي يتم التحكم فيها عن بعد وتبحث في مكان اكتشاف الضوضاء لم تصل إلى أي معلومات، وحذر المسؤولون من أن الأصوات ربما لها مصدر آخر بخلاف الغواصة.