واتهم فولوديمير زيلينسكي، روسيا، بالتخطيط لـ"عمل إرهابي في محطة زابوريجيا مع إطلاق إشعاع"، زاعما أنها "أعدت كل شيء لهذا".

وحذر: "لسوء الحظ، لا بد من التذكير أكثر من مرة بأن الإشعاع لا يعرف حدودا وطنية، ومن يصيبه يتحدد فقط من خلال اتجاه الرياح".

واستطرد: "نشارك جميع المعلومات المتاحة مع شركائنا.. وكل شخص في العالم. أوروبا وأميركا والصين والبرازيل والهند والعالم العربي وإفريقيا.. كل البلدان. يجب أن يعرف الجميع ذلك".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه "يجب ألا تكون هناك أي هجمات إرهابية على محطات الطاقة النووية في أي مكان"، مضيفا: "هذه المرة لا ينبغي أن يكون الأمر كما هو الحال مع كاخوفكا. لقد تم تحذير العالم، وبالتالي يمكن للعالم أن يتصرف ويجب عليه ذلك".

وفي أعقاب هذه التصريحات، أعلنت السلطات الأوكرانية انطلاق صفارات الإنذار في زابوريجيا ودنيبرو ودونتسك وخاركيف، محذرة من ضربات صاروخية باليستية.