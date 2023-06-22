ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "شينخوا" الرسمية قولها إن "تسرب غاز مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء" مساء الأربعاء.

وأضافت أن سبعة أشخاص آخرين "يتلقون علاجا شاملا لإنقاذ حياتهم"، أحدهم في "حالة حرجة".

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.

وحدث الانفجار قرابة الساعة 8:40 مساء (12:40 توقيت غرينيتش) في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، عشية مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقالت قناة "سي سي تي في" الخميس أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "طالب ببذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".

ولفتت وزارة إدارة الطوارئ إلى أن خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى موقع الحادث في أعقاب الانفجار.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود الإنقاذ اختتمت بحلول الساعة الرابعة من صباح الخميس.