وقالت متحدثة باسم المحكمة في مدينة كوبلنس، إن الألمانية البالغة من العمر 37 عاما، وأشير إليها باسم نادين ك، أدينت أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية.

والمدانة التحقت بتنظيم "داعش" بين ديسمبر 2014 ومارس 2019، وذهبت إلى سوريا للانضمام إلى الجماعة المتطرفة مع زوجها.

وفي 2015 انتقل الزوجان إلى الموصل في العراق ثم عادا إلى سوريا، واستعبد الزوجان في أبريل 2016 فتاة أيزيدية كانت أسيرة لدى "داعش" منذ عام 2014.

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