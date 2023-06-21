وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

وأوضحت شرطة باريس أن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وكشفت مصادر فرنسية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.