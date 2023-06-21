وقال بوتين: "تطوير الثالوث النووي، هو الضمان رئيسي للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي".

وأضاف: "تم تطوير الأسلحة النووية الاستراتيجية بشكل أكثر صلابة، في كلا أنظمتنا الجوية والبحرية"، مشيرا إلى أنه "في المستقبل القريب، سيتم نشر أول قاذفات صواريخ من نظام (سارمات)، مزودة بصاروخ ثقيل جديد".

كما أعلن أن روسيا "ستعزز الإنتاج الجماعي للطائرات المسيرة"، منوها بأنه "يتم تطبيق خطط لتطوير الجيش الروسي".

واستطرد بوتين في تصريحاته بالقول إن "نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بمنظومات صواريخ (يارس)".