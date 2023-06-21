ويُعد هذا الارتفاع مُخيبا لآمال المسافرين الذين كانوا يتوقعون انخفاضَ تكلفة التذاكر مع انتعاش موسم السفر بعد جائحة كورونا، إلا أن هذا الانتعاش، على ما يبدو، يشكل موسما لتعويض الخسائر بالنسبة لشركات الطيران، التي تضررت من الجائحة، بخسارة قُدرت بأكثر من مئتي مليار دولار خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى مشكلات كثيرة تواجه شركات الطيران كزيادة تكلِفة العمل وضعف سلاسل التوريد.

فهل تحاول شركات الطيران تحميل الركاب التكاليف والخسارات، أم أنها فعلا ما زالت في وضع غيرِ ملائم لتقديم أسعار أقلَّ تكلفة؟

خبير التسويق السياحي وعضو مجلس إدارة مفوضية السفر والسياحة الأوروبية سعيد البطوطي يتحدث لسكاي نيوز عربية عن الموضوع قائلا:

تعد فترة كورونا من أهم أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

رفع أسعار التذاكر في العديد من شركات الطيران جاءت تعويضا للخسائر التي تكبدتها فترة كورونا ولتسديد الديون والقروض المتخلدة بذمتها في تلك الفترة.

دعوة المنظمات السياحية الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ضرورة مراجعة سياسة الأسعار المبالغ فيها.

صعوبة رجوع أسعار التذاكر إلى فترة ما قبل كورونا.

عدم قدرة منظمات السياحة إجبار شركات الطيران على تغيير سياساتها التسعيرية والتخفيض فيها.

سياسة تسعير الفنادق لتزال معتدلة رغم ارتفاع أسعار التذاكر.

لا تزال أسعار تذاكر بعض شركات الطيران معتدلة مقارنة بالبعض الآخر.

انتظار منظمات السياحة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي التفاعل والتجاوب مع مطالبهم لمراجعة سياسات الأسعار.

ضرورة الابتعاد عن فترات الذروة عند حجز تذاكر الطيران واختيار الوقت الأنسب.

من المستحسن اختيار نظام الرحلة الشاملة (فندق، وسائل نقل ...) للتمتع برحلة منخفضة التكاليف.

وهنا نقدم لكم 5 نصائح للسفر بميزانية محدودة في الصيف:

كن مرنا:

البحث عن حجوزات قبل أو بعد موسم ذروة السفر يوفر لك المال ويجنبك الازدحام.

الحجز المسبق:

الحجز المسبق، وتعيين تنبيهات لإعلانات الرحلات يساعدان في الحصول على أرخص تذكرة ممكنة.

ميزانية محددة:

حدد متى وأين ومدة بقاءك مسافرا، وابدأ في تقدير تكلفة ما ستحتاج إليه في رحلتك.

صفقات مميزة:

ابدأ عملية البحث عن حجوزات الفنادق وتذاكر الجولات السياحية في وقت مبكر للحصول على أفضل الصفقات.

البحث عبر الإنترنت:

يمكنت الاعتماد على الإنترنت للبحث عن دليل سياحي مجاني أو قم بجولاتك مباشرة معتمدا هاتفك المحمول.