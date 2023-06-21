أسقطت طائرتان مسيّرتان، الأربعاء، قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.
وكتب فوروبيوف على تلغرام: "تحطمت مسيّرتان اليوم في الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحا (2:30 و2:50 ت غ) قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالى 50 كيلومترا جنوب موسكو، مشيرا إلى أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيّرتين.
والخميس الماضي، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 3 أخرى فوق المقاطعة التي ضمتها روسيا، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن الأوكرانية.
وأوضح رئيس شبه جزيرة القرم أنه تم رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وجرى إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي، بينما تم إبطال 3 أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وقال أكسينوف على تلغرام: "إنه تم رصد 9 طائرات بدون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم ليلاً وصباحًا.. تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل 3 منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية".
وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.