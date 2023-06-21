وأوضح رئيس شبه جزيرة القرم أنه تم رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وجرى إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي، بينما تم إبطال 3 أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وقال أكسينوف على تلغرام: "إنه تم رصد 9 طائرات بدون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم ليلاً وصباحًا.. تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل 3 منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية".

وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.