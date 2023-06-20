وقال المسؤول الأميركي "ننسق مع السلطات الكندية لتحديد موقع الغواصة السياحية، والبحرية الاميركية جاهزة للتدخل".

يوم الاثنين، بدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة بحثا عن غواصة متطورة تقنيا كانت تقل على متنها خمسة أشخاص لتوثيق حطام سفينة تيتانيك الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

تم الإبلاغ عن تأخر السفينة ليلة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

وقال الليفتنانت كوماندر لين هيكي إن طائرة عسكرية من طراز أورورا وسفينة خفر السواحل الكندية كوبيت هوبسون تشاركان في جهود البحث، التي يقودها خفر السواحل الأمريكي في بوسطن.

وأعلن الأدميرال جون موجر، قائد خفر السواحل الأميركي، عن مشاركة سفن أخرى في عملية البحث خلال الأيام المقبلة.

وقال "إنها منطقة نائية - ومن الصعب إجراء بحث في تلك المنطقة النائية. لكننا سنستخدم جميع الأصول المتاحة للتأكد من قدرتنا على تحديد موقع الغواصة وإنقاذ الأشخاص الموجودين على متنها".

ووفقا لخفر السواحل، بدأت الغواصة رحلتها صباح يوم الأحد، وفقدت السفينة الداعمة لها، كاسحة الجليد البحثية الكندية بولار برنس، الاتصال بها بعد حوالي ساعة و45 دقيقة.