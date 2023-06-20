وتعتبر دبابات "ليوبارد 2"من أكثر المركبات العسكرية تقدما وقوة، وقدمت دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" العشرات منها لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر الجندي المصاب أندريه كرافتسوف جالسا على سرير في المستشفى ويتلقى المكافأة من البطل الأولمبي ألكسندر كاريلين.

ولم تذكر الوزارة متى وأين دمر كرافتسوف الدبابة أو ما سبب رقوده المستشفى، رغم أنه يبدو أنه فقد يده اليمنى.

وذكر كاريلين لكرافتسوف: "هذه مكافأة إضافية رائعة لمن تسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بالعدو، علاوة على ما تعطيه الدولة".

وقال "سكاي نيوز" إن قيمة المكافأة التي حصل عليها الجندي الروسي تبلغ مليون روبل (9277 جنيه إسترليني)، أي ما يعادل 12 ألف دولار أميركي.

من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن كرافتسوف حصل على المكافأة من "مؤسسة خاصة".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت "مكافآت فردية" لأكثر من 10 آلاف جندي روسي منذ بداية حرب أوكرانيا، لتدميرهم أو استيلائهم على معدات أوكرانية أو غربية.