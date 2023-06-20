وفقدت، مساء الأحد، غواصة سياحية صغيرة وعلى متنها 5 أشخاص، كانت في رحلة لزيارة حطام سفينة "تايتانيك" في منطقة قبالة سواحل أميركا الشمالية.

وتتركز عمليات البحث على سطح المياه وداخلها، في منطقة تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كيب كود.

لماذا يصعب البحث عن السفينة المفقودة؟

قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن رجال الإنقاذ قد يضطرون إلى مواجهة "تحديات ضخمة" على عمق 12500 قدم (نحو 4000 متر) تحت سطح المحيط الأطلسي.

وتحدث المصدر مع الأدميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، كريس باري، لمعرفة الأسباب التي تصعّب عملية البحث، حيث قال: