كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحا ناريا أثناء تعاطيه للمخدرات، هذه التسوية تمثل بديلا طوعيا ستسمح له تجنب المحاكمة بشأن هذه القضية.

قالت إن بي سي نيوز، نقلا عن مصدرين مطلعين على "صفقة التسوية" مع هانتر، إن مدعي عام ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، وافق على توصية القاضي بأن يتلقى هانتر حكما بالمراقبة على الجرائم الضريبية.

قدم فايس وثيقتين اتهام، تعرفان بالمعلومات، ضد هانتر، واحدة بتهمة الجرائم الضريبية، والأخرى بتهمة حيازة السلاح الناري رغم التعاطي.

كتب المدعي العام في رسالة مذكرة تلخص شروط اتفاقية الإقرار بالذنب وتفاصيل صفقة التحويل قبل المحاكمة سيتم تقديمها علنا بحلول الوقت الذي يمثل فيه أمام المحكمة لجلسة استماع.

هانتر بايدن، الذي عانى لسنوات من تعاطي المخدرات، دفع في عام 2022 ضرائب الدخل الفيدرالية التي تغاضى عن دفعها سابقا عامي 2017 و2018.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: "الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته. لن يكون لدينا أي تعليق آخر ".

قال كريس كلارك، محامي الدفاع الجنائي لهانتر، في بيان: "بالإعلان عن اتفاقيتين بين موكلي هانتر بايدن، ومكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة ديلاوير، التحقيق الذي دام 5 سنوات حول هانتر تم حله ".

"أعلم أن هانتر يعتقد أنه من المهم تحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته. إنه يتطلع إلى مواصلة شفائه والمضي قدما".