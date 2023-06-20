وقال شويغو: "تواصل القوات الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك. وفي الوقت نفسه، يستخدم نظام كييف عددا كبيرا من الأسلحة الغربية وتشكيلات النخبة، التي تم تدريب أفرادها من قبل متخصصين في حلف الناتو. وشنت القوات المسلحة الأوكرانية 263 هجوما على مواقع للقوات الروسية".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه "بفضل الأفعال الكفؤة والنزيهة لوحداتنا" لم تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق أو الوصول إلى أهدافها.

وقال شويغو إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لضرب الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، بصواريخ "هيمارس" الأميركية و"ستورم شادو" البريطانية.

وحذر الوزير من أن استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العمليات الخاصة سيعني المشاركة الكاملة للولايات المتحدة وبريطانيا في الصراع وسيستتبع ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وكان شويغو طالب، السبت، مجمع الصناعات العسكرية بزيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وشدد شويغو على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وتلبية احتياجات القوات الروسية، وذلك خلال تفقده مؤسسة الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة أومسك.

وأشاد شويغو بما اعتبره بتحسين القدرات الإنتاجية العسكرية وتحسين جودة السلاح الروسي.

وأولى وزير الدفاع الروسي اهتماماً خاصاً لتحسين أمن الأطقم والعربات المصفحة أثناء تحضيرها للشحن إلى منطقة العمليات الخاصة.