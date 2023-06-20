وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق التراسل تلغرام إن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف.

وأضاف "هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأفادت التقارير الأولية بعدم وقوع إصابات.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على تلغرام إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى زابوريجيا.

وقالت القيادة العسكرية العليا إن روسيا أطلقت 7 صواريخ في الهجوم على زابوريجيا، وفق تقارير أولية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.