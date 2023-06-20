وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأميركي.

وقال ماكرون في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا حيث يحمي منشآت رئيسية ويحمي الأرواح".

من المفترض أن يساعد "سامب-تي مامبا" أوكرانيا في التعامل مع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات الروسية.

وكان عسكري فرنسي قد قال لوكالة فرانس برس في رومانيا في ديسمبر إنه بواسطة هذا النظام وراداره وقاذفاته المسلحة بثمانية صواريخ "أستر" بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا "يمكننا مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الجوية: الصواريخ البالستية قصيرة المدى والطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بالمسيّرة وحتى صواريخ كروز".

تطالب كييف منذ أشهر بتعزيز دفاعاتها الجوية، خاصة بعد موجة الضربات الروسية على بناها التحتية الحيوية باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في الخريف الماضي.

وقد تم نشر "سامب-تي مامبا" أيضا في رومانيا لحماية مدينة كونستانتا الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود.