وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "شدد الوزير على أهمية الدبلوماسية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حيال عدد من القضايا، للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير".

وأضاف المتحدث أن بلينكن "دعا تشين لزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات".

وفي السياق ذاته، أعربت الصين عن "التزامها ببناء علاقة مستقرة وبناءة" مع الولايات المتحدة.

ولفتت بكين إلى أن "ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن، وفقما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

وقال تشين لبلينكن: "قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية الأميركية والتهديد الأبرز لها"، حسب ما نقل عنه تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.