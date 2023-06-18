وأكدت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغسكو: "التزام قوة كفور التابعة لحلف شمال الأطلسي عبر انتشار 500 عنصر إضافي أخيرا".

وأضافت في تغريدة على تويتر: "مرة أخرى نذكر كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه كفور(..) بما في ذلك احترام خط الحدود الإدارية، وإجراءات شرطة كوسوفو واتفاقية 2013 حول نشر قوات كوسوفو في الشمال".

ووصلت تعزيزات إضافية إلى كوسوفو أرسلها حلف شمال الأطلسي قبل أسبوعين من تركيا بعدما أدت صدامات مع محتجين صرب إلى إصابة 30 عنصرا من هذه القوات.

وتم إخطار كتيبة إضافية متعدّدة الجنسيات من قوات الاحتياط بوجوب البقاء على جهوزية لتعزيز قوة كفور، إذا لزم الأمر.

أعلنت صربيا، الأربعاء، أنها أوقفت 3 شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري ومسلحين بأسلحة رشاشة ونظام تحديد المواقع وخرائط ومعدات أخرى.

ووصفت سلطات كوسوفو الحادث بأنه عملية خطف ومنعت المركبات الصربية من عبور الحدود.

ودعت واشنطن صربيا، السبت، إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عنهم.

كوسوفو وصربيا.. تاريخ من الصراع