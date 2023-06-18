وخلال اللقاء طرح بوتين سؤالا على المراسلين مفاده التالي: "أين زالوجني؟"، والمقصود بالطبع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.

وبعد سؤال بوتين أجاب أحد المراسلين: "ظننا أنكم أنتم من تعرفون ذلك"، ليرد بوتين: ""أعرف، أعتقد أنني أعرف".

وتابع بوتين: "عليكم أن تسألوه هو، يبدو لي أنه في الخارج، لكن لست متأكدا".

وتداولت وسائل إعلام روسية خبر اختفاء قائد الجيش الأوكراني في الأيام الماضية، وسط تساؤلات عن مصيره لاسيما بعد إعلان الناتو في مايو الماضي أن زالوجني أخطره باستحالة التحدث إلى أعضاء اللجنة العسكرية للحلف حتى عبر الفيديو.

ومايو الماضي، كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، عن إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب خيرسون.

وأشار المصدر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، يخضع لعمل جراحي في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.

ولفت المصدر إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية المصاب لن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.