واعتبر مدبولي، خلال لقاء زعماء أفارقة مع بوتين في سان بطرسبرغ، أن "وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، سيمهد الطريق أمام مفاوضات جدية بين البلدين"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

والتقى بوتين السبت مجموعة من قادة الدول الإفريقية الذين سافروا إلى روسيا في "مهمة سلام"، بعد يوم من زيارتهم إلى أوكرانيا.

وكان 7 زعماء أفارقة، رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا وجزر القمر ورئيس الوزراء المصري ومبعوثان بارزان من جمهورية الكونغو وأوغندا، زاروا أوكرانيا، الجمعة، في محاولة للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.

ثم اتجه القادة إلى سان بطرسبرغ السبت للقاء بوتين، الذي يحضر منتدى أعمال في ثاني أكبر مدينة في روسيا.

واعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي يترأس وفد الوساطة الإفريقية حول النزاع الأوكراني، أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا.

وقال خلال الاجتماع: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية. نأمل أن تنتهي هذه الحرب. من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب".

وشدد رامافوزا على أن الدول الإفريقية "تتأثر في شكل سلبي" بهذا النزاع.

وقال رئيس جزر القمر: "نحن هنا للاستماع إليكم، للاستماع إلى صوت الشعب الروسي. نحن هنا لإقناع البلدين بسلوك طريق الحوار".

وفي بداية الاجتماع، أبدى الرئيس الروسي استعداده لـ"حوار بنّاء مع الراغبين في السلام"، مشيدا بـ"مقاربة قادة إفريقيا المتوازنة" حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين: "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية. نحن منفتحون على حوار بنّاء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة، مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".