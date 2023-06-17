وفي آخر تحديث استخباراتي لها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا "أعادت نشر طائرات مروحية إضافية، في محاولة لصد الهجوم المضاد الأوكراني في المنطقة".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية:

"تظهر الصور أن أكثر من 20 طائرة هليكوبتر روسية إضافية منتشرة في مطار بيرديانسك، على بعد حوالي 100 كيلومتر خلف خط المواجهة" .

"في الصراع المستمر بين الطيران والتدابير المضادة له، فإنه من المحتمل أن تكون روسيا قد حققت تقدما مؤقتا في جنوب أوكرانيا، خاصة مع استخدام طائرات الهليكوبتر الهجومية صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف أرضية".

ماذا قالت روسيا؟

يأتي ذلك بعد أن قال الجيش الروسي، الجمعة، إن "قواته صدت العديد من محاولات الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، في مواقع جبهات مختلفة، مما ألحق خسائر فادحة (بالقوات الأوكرانية)".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها "استخدمت القوات البرية والضربات الجوية والمدفعية لصد القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك"، مضيفة أنها "قتلت حوالي 500 جندي أوكراني ودمرت 5 دبابات".

كما سُمع دوي انفجارات في كييف، الجمعة، بعد وقت قصير من وصول قادة أفارقة إلى العاصمة الأوكرانية في مهمة سلام.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، إن الانفجارات نجمت عن "قيام أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط صواريخ روسية بالقرب من المدينة".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمباني.