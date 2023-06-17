أثار مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية الكثير من الجدل، كونه وثق، حسب الوزارة، تدمير دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" كانت قد حصلت عليها أوكرانيا، ليتضح لاحقا أن ما وثقه الفيديو هو تدمير معدات زراعية.