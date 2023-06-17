تفاصيل ما حدث

المخزن انفجر في حوالي الساعة 2:10 صباح الخميس، في منطقة بوندوكان.

بعض السكان أفادوا أنهم رأوا أسلاكا كهربائية خارج المبنى تشتعل فيها شرارات قبل وقوع الانفجار، وفق صحيفة "فلبين ديلي إنكوايرر" .

رجال الإطفاء أخمدوا الحريق حوالي الساعة 5 صباح، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

الانفجار أسفر عن تدمير 16 منزلا، فيما تضررت جزئيا 7 منازل، وتضرر 22 مبنى بشكل طفيف.

ووفق مركز بوكوي للحماية من الحرائق، فإن 18 ساكنا على الأقل قرب المستودع أصيبوا .

إثر الانفجار، قال مسؤولون إن 3 أشخاص ذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ارتفاع ضغط الدم، بينما تلقى الآخرون مساعدة طبية من فرق الإنقاذ في بوكو.

مستودع غير قانوني

وقال كبير المفتشين إيرل كارلو ماريانو، إن "مستودع الألعاب النارية يقع قرب منازل، وهو أمر غير مسموح به. لا نسمح ببناء مصانع الألعاب النارية بجوار مناطق سكنية".

ودمر الانفجار الألعاب النارية في المبنى، وكذلك المواد الكيميائية المخزنة في الموقع.

وقال رئيس مجلس منطقة بوندوكان الكابتن لاورو توازون جونيور: "لو علمنا أنه مخزن للألعاب النارية لكنا أغلقناه، لأنه يقع في منطقة سكنية".

وأضاف جونيور: "من المحتمل أن الملاك أخفوه. اعتقدوا أنه سيكون مفيدا لهم، لكن هذا ما حدث"، مؤكدا أنه "سيتم فتح تحقيق في سبب الانفجار".

يشار إلى أن هذا هو ثاني انفجار مرتبط بألعاب نارية غير قانونية في الفلبين خلال أقل من عام، حيث أدى انفجار في مقاطعة لاغونا في نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتسبب الانفجار في أضرار تقدر بنحو 25 ألف دولار.