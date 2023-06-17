وقال يشار غولر: "خلال اجتماعاتنا الثنائية. أعلنا لحلفائنا أننا ندعم سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو".

وأضاف: "السويد يمكنها أن تصبح عضوًا في الناتو مثل فنلندا إذا أوفت بالتزاماتها المسجلة في المذكرة الثلاثية بشكل ملموس".

وتقدمت هلسنكي وستوكهولم للانضمام إلى الناتو معا في العام الماضي في أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، لكن مصيرهما تباعد بعد أن صادقت تركيا على طلب فنلندا قبل الانتخابات الرئاسية التركية، بينما أجلت النظر في الطلب السويدي، إثر نزاع طويل الأمد بشأن ما تراه أنقرة دعما للجماعات الكردية، وكذلك القيود المفروضة على صادرات الأسلحة.

محطات بين تركيا والسويد