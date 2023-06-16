وقال الرئيس الروسي، خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن موسكو "لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي"، ووجه عددا من التصريحات العسكرية المثيرة، هنا أبرزها:

السلاح النووي التكتيكي وصل بيلاروسيا بالفعل.

استخدام السلاح النووي ممكن نظريا في حالة وجود خطر على أراضينا لكن لا داعي له في الوقت الحالي.

ندرس إنشاء مناطق عازلة داخل أوكرانيا إذا استمرت الهجمات على أراضينا.

روسيا لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي.

روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردا على "الاستفزازات" لكنها اختارت عدم فعل ذلك.

الهجوم الأوكراني المضاد ليس لديه "أي فرصة" للنجاح.

القوات الأوكرانية استخدمت ما يسمى باحتياطها الاستراتيجي لاختراق الدفاعات (الروسية) وتعزيز قدراتها والتقدم. ولم يتحقق أي من هذه الأهداف.

أوكرانيا تتكبد "خسائر فادحة"، ولن تتمكن من القتال "لفترة طويلة" بسبب استنفاد معداتها العسكرية.

لن نغلق الباب أبدا أمام الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

بوتين: زيلينسكي عار على اليهود

وصف الرئيس الروسي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنه "عار على الشعب اليهودي"، مبررا مرة جديدة هجومه العسكري على هذا البلد بسيطرة النازيين الجدد عليه على حدّ قوله.

وقال بوتين: "لديّ الكثير من الأصدقاء اليهود. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديا بل عار على الشعب اليهودي. أنا لا امزح".