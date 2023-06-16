أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يختتم السبت، أن "الباب لم يغلق" بوجه الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا خلال الحرب.