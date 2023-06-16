وقال المسؤول في شرطة الخيالة الملكية الكندية روب هيل في مؤتمر صحافي "تأكد مصرع 15 شخصا"، مضيفا "نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج".

وأشار إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصا مسنّون.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت على تويتر أن عناصرها استجابوا لـ"اصطدام أسفر عن إصابات عدة" قرب بلدة كاربيري.

بحسب تقارير إعلامية، الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل المعوّقين.

وجاء في تغريدة لرئيسة حكومة مانيتوبا هيذر ستيفانسون "قلبي مفطور لأنباء هذ الحادث المأسوي الذي وقع قرب كاربيري. أتوجّه بأصدق التعازي لجميع الأشخاص المعنيين".

وطلبت الشرطة من السائقين تجنّب القطاع حيث وقع الحادث وتمكين سيارات الإغاثة من الوصول إلى المكان.

وأعلنت السلطات أن الطريق السريع مقطوع بالاتجاهين.

وقال نيرميش فاديرا الذي يعمل في نزل قرب موقع الحادث في اتصال مع وكالة فرانس برس إن سيارات إسعاف عدة ومروحيتين موجودة في المكان.

وأمكن رؤية دخان متصاعد من محيط الحادث الذي وقع قرابة الظهر (17,00 ت غ).

وقال فاديرا "كان الأمر سرياليا" في إشارة إلى حجم الحادث، مضيفا "لم أرَ شيئا كهذا من قبل".

وأشار إلى أن الشاحنة انقلبت على جانبها والحافلة الصغيرة احترقت.

عام 2018 قضى 15 شخصا في حادث اصطدام وقع في مقاطعة ساسكاتشوان (غرب) المجاورة بين شاحنة وسيارة تقل لاعبي هوكي من الفتيان.