وأكد المجلس تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إيلينوي، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.

وقضت تشودري، وهي أميركية تعود أصولها إلى بنغلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي. ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022.

وعين بايدن أيضا أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة نيو جيرزي الاتحادية في 2021.