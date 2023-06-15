أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، وفق ما أفاد مصدر في أحد الموانئ لوكالة فرانس برس.