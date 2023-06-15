شهدت الأيام الأخيرة تطوراً لافتاً على خط الأزمة بين رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر الانحياز علناً إلى جانب وزير دفاعه.