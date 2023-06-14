دعا شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب يوم الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي، إلى ا لتصدي لظاهر لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.