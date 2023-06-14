دعا شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب يوم الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي، إلى ا لتصدي لظاهر لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وقال شيخ الأزهر في كلمة حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام:
- يجب أن نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب والتصدي لخطاب الكراهية.
- المسؤول الأول عن ظاهرة الإرهاب هو سياسات الهيمنة العالمية.
- أكدنا على ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام في العالم.
- نبحث عن السلام ونتمناه للجميع على اختلاف أديانهم وثقافتهم.
- يجب أن تكون العلاقة بين المختلفين علاقة أمن وسلام.
- يجب احترام حق حرية الاعتقاد والرأي.
- أدعو إلى حماية المقدسات في القدس.
- الشعب الفلسطيني يكابد قسوة المحتل.
- أدعو مجلس الأمن للإسراع في إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس:
- يجب احترام قيم الإخوة الإنسانية والابتعاد عن التعصب.
- يجب احترام حرية التعبير وعدم التمييز والاستثمار في اللحمة الاجتماعية والاعتراف بالتنوع.
- هناك انتشار في خطاب الكراهية التي لها تأثيرات مدمرة على حياتنا.
- غوتيريس: نشهد زيادة كراهية الأجانب ومعاداة السامية.