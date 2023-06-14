وعبرت بكين للوزير الأميركي أسفها "للصعوبات الجديدة" في العلاقات بين البلدين وحملت واشنطن مسؤوليتها.

فقد أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي بأنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في شؤون البلاد.

ونقل تلفزيون الصين الرسمي "سي.سي.تي.في"، عن تشين، القول في الاتصال إن على الولايات المتحدة أن تراعي الشواغل الأساسية للصين مثل قضية تايوان.

وأعرب تشين عن أسفه "للصعوبات الجديدة" في العلاقات الصينية الأميركية، وحمل واشنطن مسؤوليتها، بحسب فرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء "منذ بداية العام، تواجه العلاقات الصينية الأميركية صعوبات جديدة وتحديات ومن الواضح من يتحمل مسؤولية ذلك".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، أنه تحدث مع نظيره الصيني تشين غانغ.

وكتب بلينكن على تويتر "تحدثت هاتفيا الليلة مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف "ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فضلا عن قضايا ثنائية وعالمية".