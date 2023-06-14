ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل. وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف.

وتابعت أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية العامة إنّ إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى وتمّ إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذّر على متحدثة باسم الجيش في طوكيو تأكيدها في الحال.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.