وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن روسيا، التي ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية، ستبدأ نشر هذه الأسلحة في أراضي حليفتها المقربة بيلاروسيا بعد اكتمال تجهيز المنشآت التي ستوضع فيها يومي السابع والثامن من يوليو.

وستكون عملية النشر هذه أول مرة تنشر فيها موسكو مثل تلك الرؤوس الحربية قصيرة المدى، وهي أسلحة نووية أقل قوة ويمكن استخدامها في ساحات القتال، خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتراقب كل من الولايات المتحدة وحلفاؤها والصين عملية نشر الأسلحة عن كثب. ودأبت الصين على التحذير من استخدام أسلحة نووية في حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة بيلتا للأنباء عن لوكاشينكو، وهو حليف قوي لبوتين، قوله إن بيلاروسيا جاهزة الآن لاستضافة الرؤوس الحربية.

وقال لوكاشينكو: "كل شيء جاهز. أتصور أننا سنحصل على ما طلبنا في غضون أيام قليلة، بل أكثر بعض الشيء".

وأعلن بوتين في مارس أنه اتفق على نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء مشيرا إلى نشر الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في عدة دول أوروبية منذ عدة عقود.

وانتقدت الولايات المتحدة قرار بوتين لكنها قالت إنه لا نية لديها في تغيير موقفها بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية ولا ترى أي مؤشرات تفيد بأن روسيا تجهز لاستخدام سلاح نووي.