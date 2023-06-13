وقال بوتين في كلمة أمام عدد من المسؤولين الروس: "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية المضادة سندرس إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الأوكرانية".

وأكد أن روسيا عززت أمن الحدود مع أوكرانيا، التي شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات داخل أراض روسية قريبة من الحدود.

وذكر الرئيس الروسي أن بلاده "تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا" من خلال الهجوم العسكري الذي بدأ في فبراير 2022.

واعترف أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو "واسع النطاق"، إلا أنه لم يحقق أي نجاح وفق تعبيره.

وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، مضيفا: "أوكرانيا خسرت ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من المعدات التي حصلت عليها من الغرب".

وأوضح الرئيس الروسي: "الهجوم الأوكراني المضاد يسير في اتجاهات متعددة وبدأ في 4 يونيو، لكنه لم يحقق أي نجاح".

واعتبر أن "خسائر أوكرانيا أكبر بعشر مرات من الخسائر الروسية. أوكرانيا خسرت 160 دبابة مقابل 54 خسرتها روسيا".

ومن جهة أخرى، اتهم بوتين أوكرانيا باستهداف سد كاخوفكا بشكل متعمد بصواريخ "هيمارس".