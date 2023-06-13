وتستضيف مدينة دبي الإماراتية، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، خلال شهر نوفمبر 2023.

كان سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، التقى الأسبوع الماضي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أصدرا بيانا مشتركا جددا فيه التأكيد على ضرورة التعاون ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات، والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.

وحدد "بوينو" عددا من النقاط بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من القضايا المناخية في "COP28"، قائلا: