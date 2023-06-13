وأظهرت مقاطع فيديو التقطت على جانبي نهر دنيبرو الذي تتقاسم أوكرانيا وروسيا السيطرة عليه، حيث كان الخزان في السابق، جماجم متناثرة، إحداها داخل خوذة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أنه لا يمكن التحقق من اللقطات بشكل مستقل بسبب القتال الدائر في المنطقة.

لكن مؤرخين يقولون إن بعض الرفات قد تكون لأشخاص ماتوا في معركة ضخمة وقعت قبل 80 عاما في نفس الموقع، الذي يشهد الآن هجوما أوكرانيا ضد القوات الروسية، وتحديدا حول نيكوبول وكاميانكا ودنيبروفسكا.

تاريخ عنيف

كانت معركة دنيبرو (أو دنيبر في النسخة الروسية) محورا لواحدة من أكبر العمليات العسكرية في الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت الهجوم المضاد للجيش السوفيتي ضد الجيش الألماني، الذي شارك به أكثر من 6 ملايين جندي .

في أواخر عام 1943، كان التركيز على نيكوبول، على الضفة اليمنى للنهر، موقع مناجم المعادن الخام التي كان الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر مصمما على التمسك بها.

اليوم، نيكوبول مدينة على خط المواجهة يسيطر عليها الأوكرانيون، وتطل على المسطحات الطينية التي كان يغمرها الخزان ودنيبرو، في بلدة كاميانكا دنيبروفسكا التي تسيطر عليها روسيا، ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية .

في أواخر عام 1943، كافح الفيرماخت (القوات المسلحة لألمانيا بين عامي 1935 و1945) للصمود ضد قوات الجبهة الجنوبية الغربية السوفيتية، بقيادة المارشال روديون مالينوفسكي، وأجبروا على التخلي عن المدينة في فبراير 1944 .