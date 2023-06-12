وأقيم حفل بمقر السفارة المصرية في باريس على هامش زيارة رسمية يجريها النائب العام المصري ووفد من مكتبه، لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين.

ويشمل التعاون خاصة التحقيقات المشتركة حول سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود، ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر إفريقيا وأوروبا وآسيا، والاتجار فيها بأنحاء العالم على مدار سنوات، وبأساليب محكمة في التهريب وتزوير مستندات ملكية الآثار.

تفاصيل مثيرة

كانت بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية برئاسة عالم الآثار المصرية الفرنسي فاسييل دوبرييف، قد اكتشفت عام 2001 "جبانة" يزيد عمرها على 4200 عام بموقع "تبة الجيش" جنوبي منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، تضم مقابر لأبرز كهنة الدولة المصرية القديمة، ومنهم "هاو نفر" أحد نبلاء القصر الملكي للملك "بيبي الأول" ثالث ملوك الأسرة السادسة.

بعد توقفها مع نهاية موسم الحفر لعدة أشهر، ثم عودتها للعمل مرة أخرى في أكتوبر 2002، تم اكتشاف فقدان لوحات مزخرفة لواجهة مقصورة الكاهن المذكور، ورأت البعثة كسورا حديثة بإطار بابها، وأحجارا مفقودة في واجهتي مقصورتين أخريين، مما يؤكد انتزاعها ونهبها خلال الفترة التي توقفت فيها البعثة عن أعمالها.