وجاء التوقيع بعد صدور أمر ينص على أنه يجب على جميع أعضاء ما تسمى "بوحدات المتطوعين" أن يوقعوا عقودا بحلول الأول من يوليو لإخضاعهم لسيطرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك في وقت تحاول فيه موسكو إحكام سيطرتها على الجيوش الخاصة التي تحارب نيابة عنها في أوكرانيا.

وفي المقابل، سيحصل المقاتلون المتطوعون على جميع المزايا والضمانات التي تحصل عليها القوات النظامية بما في ذلك تقديم الدعم لهم ولعائلاتهم إذا أُصيبوا أو قتلوا.

ويدخل بريغوجن باستمرار في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية واتهمها بعدم توفير إمدادات الذخيرة الكافية لمجموعته العسكرية في أوكرانيا، وقال إنه سيرفض توقيع أي عقد مع الوزارة.

وأضاف أن شويغو: "لا يمكنه إدارة التشكيلات العسكرية جيدا".

ووقعت وزارة الدفاع، الإثنين، عقدا مع "كتيبة أحمد" شبه عسكرية التي توصف بأنها الجيش الخاص لقائد منطقة الشيشان رمضان قديروف.