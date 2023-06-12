وأضافت في بيان على تويتر: "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا... أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".

وأطلقت الشرطة سراح ستيرغن في وقت سابق دون توجيه أي اتهامات إليها.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان: "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات".