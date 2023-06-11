وظهر شويغو على شاشات التلفزيون الحكومي وهو يمنح وسام "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، للجنود الذين قالوا إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصورا في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الحديث بشكل علني من الجانب الأوكراني عن بدء الهجوم المضاد الذي تكتمت عنه سلطات كييف لفترة طويلة.