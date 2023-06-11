وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" في حديث لقناة "روسيا 1": "عمليا لا يوجد أي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. علاوة على ذلك لا يوجد أساس، حتى واه، لأي نوع من الحوار".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تدرك أن نظام كييف غير راغب ولا مستعد للانخراط في حوار معها، مشيرا إلى أن "أسياد النظام الأوكراني لا يسمحون له ببدء مفاوضات مع روسيا".

وقال بيسكوف: "نرى، أولا عدم رغبة النظام، وثانيا عدم الاستعداد، وثالثا عدم سماح الرعاة النظام له، من الممكن القول ذلك دون أي مراوغات دبلوماسية. لذلك الآن لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات".

وفي وقت سابق، صرح بيسكوف بأن هناك حربا تخاض على جميع الجبهات ضد روسيا، ويجب على موسكو أن تحافظ على الرصانة والهدوء والقوة وأن تفعل ما يناسب مصالحها.

وأكد بيسكوف أن "الدول الغربية تتعدى على ما كان يعتبر مقدسا تماما وكل هذه الأسس التي لا تتزعزع تتداعى تحت أقدام ممثلي الغرب الجماعي".

وأضاف "يجب ألا نستسلم للمشاعر ويجب أن نظل متيقظين ومركزين وأقوياء. ونفعل ما هو مفيد لنا ما يناسب مصالحنا وأن نكون صارمين، ولكن منفتحين للتعبير بوضوح عن مخاوفنا".