وأشارت شرطة ستوكهولم الى أن ظروف الواقعة لم تتضح، بحسب ما ذكرت فرانس برس، التي أفادت باعتقال رجلين، بعد ساعة على الواقعة، إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية.

وقد تبلغت الشرطة بحصول إطلاق نار في جنوب المدينة بُعيد الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، وعثرت في المكان على شخصين مصابين بطلقات نارية.

وكان هناك اثنان آخران أيضا في مكان قريب توفي أحدهما متأثرا بجروحه. ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم لوكالة فرانس برس إن "الشخص الذي قُتل صبيّ يبلغ من العمر 15 عاما"، مضيفا أن ظروف إطلاق النار لم تتحدد.

وكان 3 أشخاص أصيبوا الجمعة أيضا في حوادث منفصلة بمنطقة ستوكهولم.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة عملت السويد على وقف موجة من عمليات إطلاق النار والهجمات المنسوبة إلى عصابات تصفي حسابات بينها في مجال تهريب المخدرات.

وشهدت السويد 391 عملية إطلاق نار في العام 2022، 62 منها دامية، مقارنة بـ45 في العام السابق، وفق الشرطة.