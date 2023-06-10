وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".

ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021. وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

ماذا قال ترامب؟

جاء في كلمة ترامب خلال مؤتمر للجمهوريين في ولاية جورجيا:

الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة.

استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيتي.

بايدن يحاول سجن خصمه السياسي لتجنب مواجهتي.

لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن.

الديمقراطيون يحاولوا إلصاق تهمة الخيانة لي، ولن ينجحوا.

سنواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة.

التهم الموجهة لي لن تمنعني من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض

أتعهد بهزيمة بايدن ولن أتوقف عن الدفاع عن الشعب الأميركي

سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا.

نواجه العديد من التهديدات حول العالم.

ويأتي حدث اليوم قبل أيام من مثول ترامب المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية". كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري" وكذلك "خطط رد محتمل على هجوم أجنبي".

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف بالإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.