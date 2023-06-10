وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن أوكرانيا بدأت في استخدام المركبات المدرعة الأوروبية، التي توصلت بها خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى بداية الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره.

وظهرت على الإنترنت لقطات موثوقة لدبابات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المشاركة في القتال، حسب "تلغراف".

وقال المصدر إن الفيديوهات أظهرت "ليوبارد 2" جنبا إلى جنب مع المركبات الأصغر، التي رجح المصدر أن تكون "Marders" أو ناقلات مشاة مدرعة أخرى.

ويرجح أن تشكل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية تهديدا كبيرا للجيش الروسي، الذي يكافح من أجل نشر دباباته الحديثة مثل "T-14".

ويعتقد أيضا أن مدمرة "AMX-10" الفرنسية الصنع باتت تشتبك مع القوات الروسية، وفق المصدر نفسه.

وإلى جانب "Leopard"، بات الجيش الأوكراني يمتلك دبابات أوروبية أخرى، مثل "British Challenger 2"، لكنها لم تظهر بعد على أرض المعركة.

كما تشمل المساعدات العسكرية الأوروبية أعدادا كبيرة من المركبات الخفيفة مثل "Swiss CV-90"، وهي واحدة من أفضل مركبات المشاة القتالية في العالم، و"Marder"، وهي مركبة جنود مدرعة ألمانية الصنع.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا.

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، لكننا سنقوم بذلك.. نعتقد بقوة أننا سننجح".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكشف فيها زيلينسكي عن بدء الهجوم المضاد، الذي حرصت سلطات كييف التكتم على تفاصيله.