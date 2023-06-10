وقالت وزارة الدفاع الروسية في ملخصها اليومي، السبت، إن قواتها تمكنت من تدمير 4 دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، كما تمكنت من تصفية نحو 300 جندي أوكراني خلال هجوم القوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.

كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و8 مسيرات، وصاروخين من طراز "ستورم شادو" و10 صواريخ من طراز "هيمارس".

وأوضحت أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية واصلت القوات الأوكرانية شن "محاولات هجومية فاشلة" في محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، وفي منطقة مدينة باخموت.

تفاصيل الخسائر الأوكرانية

ففي محور زابوريجيا، صدت القوات الروسية هجومين بقوات تصل إلى كتيبة معززة بالدبابات، وفي منطقة "فريمفسكي" صدت 3 هجمات أوكرانية في دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذه المناطق ما يصل إلى 300 من المسلحين وتم تدمير 9 دبابات، من بينها 4 ليوبارد و5 مركبات برادلي الأميركية، و14 مركبة قتالية مدرعة ومدفعية "سيزار" الفرنسية.

في منطقة باخموت تم صد 5 هجمات وتم تصفية ما يصل إلى 230 مسلحا وتدمير مدفعتي هاوزر من طراز دي-30.

في محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتم تصفية 65 مسلحا وتدمير مدفعية "أم 777" أميركية.

وأضافت أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك، واعتراض صاروخين من نوع "ستورم شادو" و10 صواريخ "هيمارس"، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون.