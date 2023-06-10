وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال رئيس الوزراء الكندي: "سنواصل دعم أوكرانيا مهما اقتضى الأمر".

وتابع: "أعلن عن تقديم 500 مليون دولار جديدة كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهذه مساعدة جديدة تقدمها كندا لأوكرانيا".

وأضاف: "كما سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الغربية".

وأردف قائلا: "سنواصل أيضا مبادرتنا لصيانة دبابات ليوبارد، وسنقدم 288 من الصواريخ الموجهة للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وكذلك سنقدم عشرة آلاف من الذخائر الدقيقة".

وتستضيف كندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، وتقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية، التي أطلقتها روسيا في فبراير 2022.

وجاءت زيارة ترودو لكييف في أعقاب ليلة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف خارج العاصمة الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا وبولتافا وخاركيف.