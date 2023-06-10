فقد قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم السبت، إن المحققين الألمان يفحصون أدلة تشير إلى أن فريقا من "المخربين" استخدم بولندا قاعدة عمليات لإلحاق أضرار بخطوط أنابيب نورد ستريم، مضيفة أن المحققين الألمان وضعوا تصورا كاملا لرحلة استغرقت أسبوعين لليخت أندروميدا، الذي يشتبه في تورطه في الإضرار بخطوط الأنابيب التي تنقل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبحسب الصحيفة، أشار المحققون إلى أن اليخت انحرف عن وجهته في المياه البولندية، وذلك استنادا إلى بيانات من أجهزة الإرسال والملاحة في أندروميدا، وكذلك بيانات الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، وحسابات جيميل "وعينات حمض نووي (دي.إن.إيه) كانت على متنه، والتي حاولت ألمانيا مطابقتها مع الحمض النووي لجندي أوكراني واحد على الأقل".

ولم يرد مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني ولا المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء البولندي على طلبات من رويترز للتعليق.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أيضا ذكرت، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة علمت بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل 3 أشهر من وقوع انفجارات تحت المياه ألحقت بها أضرار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، لوسائل إعلام ألمانية إن أوكرانيا لم تهاجم خطوط أنابيب نورد ستريم.

ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك.

ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة لكن لم يحددا المسؤولين عنها بعد.

وقالت وسائل إعلام ألمانية في مارس إن هناك احتمالا بضلوع يخت تابع لشركة مقرها بولندا مملوكة لأوكرانيين في الهجوم.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن أدلّة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تشير إلى تورط أوكرانيا.

تركّز تحقيقات الشرطة بشكل خاص على يخت "أندروميدا" الذي يُرجح أنه استُخدم لنقل المتفجرات التي استخدمت في التخريب في سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.

ذكرت "دير شبيغل" إن البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني أُرسلت خلال استئجار المركب، تُشير إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى العثور في اليخت على آثار مادة "إتش أم إكس" المتفجرة "و"المنتشرة جدًا في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا".