وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافة: "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة. استخدموا أسلحة مثل الخناجر" لتهديد طاقمها.

وحسبما أكد مصدر حكومي لـ"فرانس برس"، فإن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة، التي كانت في طريقها إلى فرنسا.

وقبالة نابولي، هدد عدد غير محدد من الأشخاص أفراد الطاقم واحتجزوهم في قمرة القيادة.

وبسبب ذلك "انحرفت السفينة بوضوح عن مسارها"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا).

وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة في البحرية الإيطالية السفينة واعتقلت بعض المهاجمين، لكن عمليات التفتيش على متنها تتواصل للعثور على شركاء لهم.

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